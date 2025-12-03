Desaparición en alta mar: buscan a un británico que cayó de un crucero en Canarias

El mar al norte de Tenerife se ha convertido en el escenario de una intensa operación de búsqueda tras la desaparición de un hombre británico de 76 años que cayó al agua desde el crucero Marella Explorer 2. El incidente ocurrió el pasado jueves 27 de noviembre, cuando el barco navegaba rumbo a La Gomera, y ha desatado la preocupación de pasajeros, tripulación y familiares, según informó The Guardian.

Según confirmó la compañía Marella Cruises, operada por TUI UK, el pasajero fue visto entrando al mar por motivos aún desconocidos. El suceso se produjo a 30,5 kilómetros al noroeste de Punta de Teno, una zona de mar abierto donde las condiciones pueden ser especialmente complicadas.

La alerta se activó a las 9:48 de la mañana, momento en que el crucero notificó la emergencia al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tenerife. La respuesta fue inmediata: se movilizó un amplio dispositivo marítimo y aéreo que continúa rastreando la zona en busca del desaparecido.

Helicópteros y barcos de búsqueda y rescate formaron parte de una operación a gran escala para encontrar al crucerista, pero hoy la operación se ha “reducido”. A pesar del despliegue, el hombre no ha sido localizado hasta el momento, y las condiciones del mar dificultan las tareas de rastreo.

Un mensaje de apoyo desde la compañía

En un comunicado recogido por el citado medio británico, Marella Cruises expresó su consternación por lo ocurrido: “Estamos profundamente apenados por confirmar que un huésped fue visto entrando al agua mientras el barco se dirigía a La Gomera. Nuestros pensamientos están con esta persona y sus seres queridos durante este momento difícil”.

La empresa añadió que su equipo de atención está brindando apoyo constante a la familia del desaparecido y que seguirán colaborando estrechamente con las autoridades españolas.