Detenido en Las Palmas de Gran Canaria un joven con más de 40 gramos de droga

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 21 años por un presunto delito contra la salud pública. La actuación se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana desarrollado por agentes de paisano en la plaza de San Telmo.

Según informaron las autoridades, los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana observaron que el joven adoptó una actitud esquiva y sospechosa al percatarse de la presencia policial, lo que motivó su identificación y un cacheo superficial de seguridad.

Sustancias intervenidas

Durante la inspección, se localizó un bolso tipo bandolera que el detenido portaba, donde se hallaron varias sustancias estupefacientes:

41 gramos de hachís en un plástico termosellado.

en un plástico termosellado. 3,5 gramos de cogollos de marihuana en un segundo envoltorio.

en un segundo envoltorio. Un cigarro tipo porro aparentemente de hachís.

Estas sustancias fueron intervenidas por los agentes como parte de las diligencias policiales correspondientes.

Puesta a disposición judicial

Tras la detención, el joven y las drogas incautadas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará los pasos a seguir en relación con el presunto delito contra la salud pública.

El suceso se enmarca dentro de los operativos de prevención de la seguridad ciudadana que la Policía Nacional desarrolla de manera habitual en puntos estratégicos de la ciudad para reducir la venta y consumo de drogas en espacios públicos.