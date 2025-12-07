Un motorista herido moderado al sufrir una caída en la GC-200, a su paso por Agaete
El accidente se produjo en el kilómetro 2 de la carretera GC-200
Las Palmas de Gran Canaria
Un hombre, de 36 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída de moto en la GC-200, a su paso por Agaete (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido a las 11.31 horas de este domingo, en el kilómetro 2 de la carretera GC-200, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.
- Ramírez saca la calculadora: 'Cogí la UD Las Palmas con 76 millones de deuda y ahora hay 76 millones en positivo
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- El balbuceo de Luis García: 'Jesé no es titular en la UD Las Palmas porque las decisiones aquí son mías
- La Feria de Navidad de Siete Palmas incorpora una atracción nunca vista en Canarias
- ¿Por qué se llama así Schamann?
- Los panetones artesanales de masa madre que alimentan con mimo a su barrio de Las Palmas de Gran Canaria
- La feria 'Beefeater Xmas Market' trae la Navidad londinense a Las Palmas de Gran Canaria con un tributo a Queen
- Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla