Un motorista herido moderado al sufrir una caída en la GC-200, a su paso por Agaete

Un hombre, de 36 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída de moto en la GC-200, a su paso por Agaete (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.31 horas de este domingo, en el kilómetro 2 de la carretera GC-200, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.