Una mujer herida moderada tras colisionar un coche y un patinete en Yaiza
El accidente se produjo en la avenida Faro de Pechiguera
Una mujer, de 45 años, ha resultado herida de carácter moderado tras la colisión de un coche y un patinete en Yaiza, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido en la tarde de este sábado, en la Avenida Faro de Pechiguera del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que la afectada presentaba, en el momento inicial de la asistencia, traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.
En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron el atestado correspondiente.
