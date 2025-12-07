Nueva tragedia en el mar en Tenerife: Tres fallecidos y varios afectados al ser arrastrados por el oleaje
Los hechos ocurrieron en la piscina natural de Los Gigantes y hay un gran despliegue de recursos de seguridad y emergencias
Ya son tres las personas que han fallecido y varias más que han resultado heridas después de que fueran arrastradas por el oleaje cuando se encontraban en una piscina natural de la zona de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide.
Además, se estima que puede haber dos o tres bañistas desaparecidos. Una de las afectadas que se encontraba enparada cardiorrespiratoria pudo ser reanimada por los profesionales sanitarios.
Dicha persona ha sido trasladada en el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).
En el lugar se ha desplegado un amplio dispositivo de recursos de seguridad y emergencias para hacer frente al citado suceso, que se produjo en el litoral suroeste de Tenerife.
En la zona intervienen tres helicópteros, de forma concreta el Helimer de Salvamento Marítimo, el del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y el medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Además, la sala operativa del 1-1-2 ha activado a varias ambulancias, así como a agentes de la Policía Local, Guardia Civil o el médico de Urgencias del centro de salud de la zona.
El episodio ocurre después de que días atrás el Gobierno de Canarias activara la prealerta por fenómenos costeros adversos y aconsejara a la población que no se acercara al litoral.
En la tarde de este domingo, la sala operativa del 1-1-2 recordó en redes sociales que la mencionada prealerta seguía vigente, debido al mal estado del mar en las costas abiertas al norte y al oeste.
Los hechos ocurrieron minutos después de las cuatro de la tarde en la zona conocida como la piscina natural de Isla Cangrejo (Crab Island).
Varias de las víctimas son ciudadanos extranjeros o turistas de mediana edad.
