Desaparición urgente en Gran Canaria: buscan a Carmelo Santana entre Teror y Valleseco
La Policía Local solicita colaboración ciudadana
La Policía Local ha activado una alerta urgente por la desaparición de Carmelo Santana, un vecino de edad avanzada al que se le perdió la pista entre los municipios de Teror y Valleseco.
Las autoridades informan que la última vez que fue visto se encontraba caminando por áreas rurales como en la zona de Las Rosadas, La Culata, Los Naranjeros o Madrelagua, zonas de monte y caminos vecinales donde podría haberse desorientado.
Desde el momento de la alerta, se ha desplegado un dispositivo de búsqueda coordinado por cuerpos de seguridad, voluntarios y vecinos. Aun así, la colaboración ciudadana es esencial, y cualquier persona que pueda haberlo visto o tenga información debe comunicarse de inmediato con el teléfono 616 988 184 o llamar al 112.
