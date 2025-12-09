Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Golpe de mar LanzaroteTiempo en CanariasUD Las PalmasGolpe de mar TenerifeConcurso Ferrero Rocher TejedaViviendas de Andújar
instagramlinkedin

Desaparición urgente en Gran Canaria: buscan a Carmelo Santana entre Teror y Valleseco

La Policía Local solicita colaboración ciudadana

Desaparece Carmelo Santana

Desaparece Carmelo Santana / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local ha activado una alerta urgente por la desaparición de Carmelo Santana, un vecino de edad avanzada al que se le perdió la pista entre los municipios de Teror y Valleseco.

Las autoridades informan que la última vez que fue visto se encontraba caminando por áreas rurales como en la zona de Las Rosadas, La Culata, Los Naranjeros o Madrelagua, zonas de monte y caminos vecinales donde podría haberse desorientado.

Desde el momento de la alerta, se ha desplegado un dispositivo de búsqueda coordinado por cuerpos de seguridad, voluntarios y vecinos. Aun así, la colaboración ciudadana es esencial, y cualquier persona que pueda haberlo visto o tenga información debe comunicarse de inmediato con el teléfono 616 988 184 o llamar al 112.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  3. Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
  4. La UD Las Palmas da luz verde al mercado: ficha para Benedetti, un delantero y un extremo izquierdo
  5. La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
  6. El balbuceo de Luis García: 'Jesé no es titular en la UD Las Palmas porque las decisiones aquí son mías
  7. El butano será más barato esta Navidad: este será su precio hasta 2026
  8. Yeray Reyes impulsa la venta online para sus delicias navideñas

Desaparición urgente en Gran Canaria: buscan a Carmelo Santana entre Teror y Valleseco

Una manta raya aparece sin vida en la costa de Lanzarote

Una manta raya aparece sin vida en la costa de Lanzarote

Rescatan a dos hombres italianos arrastrados por las olas en unas piscinas naturales de Lanzarote

Varios bañistas son desalojados de la piscina natural de Isla Cangrejo horas después de la tragedia mortal en Tenerife

Varios bañistas son desalojados de la piscina natural de Isla Cangrejo horas después de la tragedia mortal en Tenerife

Un avión sale de Canarias con destino Bristol y debe volver por un problema con los baños

Un avión sale de Canarias con destino Bristol y debe volver por un problema con los baños

El Supremo mantiene una condena de siete años por agredir a su expareja en Fuerteventura

El Supremo mantiene una condena de siete años por agredir a su expareja en Fuerteventura

Tragedia en el mar en Tenerife: ya son cuatro los muertos por el oleaje en Los Gigantes

Tragedia en el mar en Tenerife: ya son cuatro los muertos por el oleaje en Los Gigantes

Nueva tragedia en el mar en Tenerife: tres fallecidos y varios afectados al ser arrastrados por el oleaje

Nueva tragedia en el mar en Tenerife: tres fallecidos y varios afectados al ser arrastrados por el oleaje
Tracking Pixel Contents