Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasHuelga médicos diciembre 2025Golpe de mar LanzaroteConcurso Ferrero Rocher TejedaUD Las PalmasCambio nombre avenida Las Palmas
instagramlinkedin

Vuelco de un coche en la GC-1 a la altura del aeropuerto de Gran Canaria

El siniestro obligó a activar a Guardia Civil, bomberos, servicio de carreteras y ambulancia del SUC

Vuelco en la GC-1

Vuelco en la GC-1 / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un vehículo volcó este lunes por la mañana en la autopista GC-1, dirección sur, a la altura del kilómetro 16, cerca del Aeropuerto de Gran Canaria. El accidente se produjo en torno a las 11:10 horas y generó retenciones en la vía.

Al lugar acudieron de inmediato efectivos de la Guardia Civil , personal del Servicio de Conservación de Carreteras, una dotación de bomberos y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendió al menos a una persona, pendiente aún de valoración oficial.

Noticias relacionadas y más

El dispositivo de emergencia permanece activo mientras se restablece por completo la circulación y se asegura la zona afectada. Por el momento no se ha confirmado la gravedad de los posibles heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents