Vuelco de un coche en la GC-1 a la altura del aeropuerto de Gran Canaria
El siniestro obligó a activar a Guardia Civil, bomberos, servicio de carreteras y ambulancia del SUC
Un vehículo volcó este lunes por la mañana en la autopista GC-1, dirección sur, a la altura del kilómetro 16, cerca del Aeropuerto de Gran Canaria. El accidente se produjo en torno a las 11:10 horas y generó retenciones en la vía.
Al lugar acudieron de inmediato efectivos de la Guardia Civil , personal del Servicio de Conservación de Carreteras, una dotación de bomberos y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendió al menos a una persona, pendiente aún de valoración oficial.
El dispositivo de emergencia permanece activo mientras se restablece por completo la circulación y se asegura la zona afectada. Por el momento no se ha confirmado la gravedad de los posibles heridos.
