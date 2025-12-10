Accidente múltiple a la altura de El Goro por la lluvia

Un nuevo accidente de tráfico ha reactivado las alarmas sobre la peligrosidad de la curva de El Goro, en la carretera general GC-140, dentro del término municipal de Telde. El siniestro, registrado en la última hora, ha dejado varios vehículos implicados, entre ellos un furgón, y ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia y cuerpos policiales, que trabajaron en el lugar para restablecer la normalidad del tráfico y atender a los afectados.

El accidente tuvo lugar a la altura de la conocida curva próxima a la fábrica de cartón, un punto que acumula numerosas quejas y reportes ciudadanos debido a su alta peligrosidad, especialmente en días de lluvia. Testigos presenciales han asegurado que uno de los vehículos perdió el control al circular por un tramo del firme muy resbaladizo, lo que provocó una colisión en cadena que involucró al menos dos o tres coches.

Las lluvias caídas en las últimas horas han vuelto a dejar la calzada mojada y con zonas de arrastre, condiciones que habrían contribuido de manera decisiva al siniestro. Aunque no se han confirmado heridos de gravedad, los daños materiales sí fueron visibles, y la circulación quedó alterada durante parte de la jornada.

Emergencias y tráfico

Tras el aviso de los testigos, se desplazaron al lugar recursos de emergencia, Policía Local y Guardia Civil, quienes se encargaron de regular el tráfico, atender a los ocupantes de los vehículos y coordinar las labores de retirada de los automóviles implicados. Durante la intervención, se generaron retenciones en ambos sentidos de la GC-140, aunque la situación fue normalizándose progresivamente una vez retirados los vehículos de la vía.