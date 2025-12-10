Incendio en Lomo del Sabinal moviliza a todos los cuerpos de emergencia

Un incendio declarado en la mañana de este miércoles ha activado un amplio despliegue de emergencias en la zona de Lomo del Sabinal, en las cercanías del barrio de Marzagán, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, bomberos de la capital, Policía Nacional, el Cuerpo General de la Policía Canaria, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el origen del fuego ni el alcance total de los daños, se cree que el incendio afecta directamente a una vivienda de la zona. Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno para controlar la zona y garantizar la seguridad del entorno.

Desde primera hora, vecinos de Lomo del Sabinal han alertado de la presencia de humo denso en la zona. La intervención conjunta de los distintos cuerpos pretende frenar la propagación del fuego y atender a posibles personas afectadas.

El CECOES ha señalado que el operativo sigue activo, y que se ofrecerán más detalles en cuanto se confirme el parte oficial de los servicios de intervención.