Investigan un posible incendio intencionado en un coche en El Castillo del Romeral

El suceso tuvo lugar en la avenida Las Salinas, a la altura del número 56

Incendio de un coche a las 4 de la madrugada / Giorgi Rapetti

Las Palmas de Gran canaria

El silencio de la madrugada se quebró en El Castillo del Romeral con el sonido de las llamas. Sobre las cuatro de la mañana, un vehículo comenzó a arder en plena vía pública, en la avenida Las Salinas, justo a la altura del número 56. Las columnas de humo y el resplandor del fuego despertaron a varios vecinos, que alertaron rápidamente a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron dos camiones del cuerpo de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana, así como un coche patrulla de la Policía Local, que acordonó la zona para facilitar las labores de extinción. El fuego fue sofocado sin que se produjeran daños personales, aunque el vehículo resultó completamente calcinado.

Las primeras pesquisas apuntan a un incendio intencionado

Según fuentes cercanas al operativo, la investigación permanece abierta, pero no se descarta que el incendio haya sido provocado. El vehículo se encontraba estacionado y no hay constancia, por el momento, de ningún fallo técnico que explicara el inicio de las llamas.

La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana trabaja ya en colaboración con otros cuerpos para esclarecer las causas exactas del suceso y determinar si hay indicios de intencionalidad o posible vandalismo. Aunque el incidente se resolvió en menos de una hora, la imagen del coche en llamas ha causado inquietud entre los residentes del barrio costero.

