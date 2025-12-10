Un juez de Lanzarote procesa por blanqueo al mafioso irlandés Gerry Hutch ‘El Monje’

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha acordado transformar en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas por un presunto delito de blanqueo de capitales que se sigue contra Gerry Hutch, conocido como El Monje, histórico delincuente irlandés y figura central del clan de los Hutch. En la causa constan diez personas investigadas en total.

Según informó la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el investigado permaneció en prisión preventiva entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre, y actualmente está en libertad provisional bajo fianza.

Hutch, de 61 años, tiene una amplia trayectoria vinculada al crimen organizado en Irlanda. Durante décadas fue considerado uno de los delincuentes más notorios del país, con antecedentes por robos, tráfico de drogas, posesión de armas y otros delitos, además de aparecer vinculado a un atraco millonario en Dublín en 1995. Sus movimientos entre Dublín, Málaga y Lanzarote eran habituales, y mantenía residencia en la isla.

Su nombre está asociado también a la guerra criminal entre los clanes Hutch y Kinahan, que desde 2015 dejó cerca de una veintena de muertos en Irlanda y España. El conflicto se desencadenó tras el asesinato en la Costa del Sol de su sobrino Gary Hutch, un crimen atribuido a los Kinahan y que desató una escalada de represalias.

El proceso penal contra Hutch se centra en un presunto entramado de blanqueo de capitales y posibles actividades ligadas al crimen organizado. El TSJC subrayó que el hecho de que haya anunciado su intención de concurrir a unas elecciones en Irlanda no tiene ningún efecto sobre la causa que se investiga en España.

Tras la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, decisión que se adopta cuando el juez instructor aprecia indicios suficientes y la eventual pena no supera los nueve años de prisión, la causa ha sido remitida al Ministerio Fiscal, que deberá informar si procede solicitar la apertura de juicio oral o, por el contrario, pedir el sobreseimiento.

Si el fiscal opta por la vía del juicio, deberá presentar un escrito de calificaciones provisionales detallando los delitos que considera acreditados.