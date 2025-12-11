¿Se deben esperar 24 horas para denunciar una desaparición? La Guardia Civil responde

La Guardia Civil ha difundido una serie de pautas dirigidas a cualquier persona que no consiga localizar a un familiar, amigo o conocido. El objetivo es facilitar una respuesta más rápida y precisa ante una posible desaparición, un ámbito en el que cada minuto cuenta.

El cuerpo de seguridad insiste en que, antes de presentar una denuncia formal, es recomendable realizar una serie de comprobaciones que pueden aportar información clave para la investigación.

Primeros pasos: comunicación directa

En caso de que alguien no responda como es habitual, la recomendación inicial es intentar contactar directamente: llamadas telefónicas, mensajes o cualquier vía habitual de comunicación. También se aconseja revisar si la persona ha tenido actividad reciente en redes sociales o en servicios de mensajería. Estos indicios pueden ofrecer pistas relevantes sobre su situación.

La Guardia Civil recuerda que cada detalle puede resultar determinante, por pequeño que parezca.

Consultar al entorno cercano

Otro paso fundamental es preguntar a familiares, amistades y compañeros de trabajo si han tenido contacto con esa persona recientemente. En ocasiones, un simple cambio de rutina —una modificación en los horarios, un viaje imprevisto o un compromiso no comunicado— puede aclarar la situación sin necesidad de iniciar un proceso formal.

Revisar lugares habituales

Las autoridades aconsejan comprobar los sitios que la persona frecuenta: domicilio, lugar de trabajo, gimnasio, zonas de ocio o recorridos habituales. Confirmar que no se encuentra en ninguno de estos puntos ayuda a descartar posibilidades y agiliza la actuación policial.

No es necesario esperar 24 horas para denunciar

La Guardia Civil subraya un aspecto clave: no es obligatorio esperar 24 horas para presentar una denuncia por desaparición. Si existe un riesgo razonable o simplemente no se consigue localizar a la persona y la situación es inusual, la recomendación es denunciar de inmediato.

El mensaje es claro: ante la duda, denuncia. Los agentes recuerdan que están disponibles para ayudar y que una intervención temprana puede marcar la diferencia.