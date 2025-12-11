Tres hombres a juicio en Tenerife por secuestrar y agredir a un conocido tras tenderle una trampa
Los acusados, con antecedentes por violencia, se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre los 11 años y medio y los 12 años y medio, según la solicitud de la Fiscalía
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el juicio contra tres hombres acusados de extorsionar, agredir brutalmente y privar de libertad a un conocido, tras una trampa tendida bajo la apariencia de una reunión amistosa.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial, uno de los imputados, que mantenía relación personal con la víctima, le propuso encontrarse para mostrarle una vivienda en venta. Lo recogió en su domicilio y lo llevó hasta un garaje donde, de forma premeditada, había acordado encontrarse con los otros dos acusados, que aguardaban escondidos.
Golpiza, intento de extorsión y encierro en un maletero
Una vez dentro del garaje, y tras bajarse del vehículo, los otros dos acusados sorprendieron al hombre y comenzaron a agredirlo de forma violenta, propinándole golpes en la cara, la cabeza y el cuerpo. A la agresión también se sumó el supuesto amigo que lo había llevado hasta el lugar.
La violencia desatada, según el relato del Ministerio Fiscal, tuvo como objetivo forzar a la víctima a realizar una transferencia bancaria a favor de uno de los agresores. Sin embargo, no pudieron consumar el delito económico debido a que la víctima no accedió o no pudo realizarla.
Ante el fracaso del intento de extorsión y al oírse ruidos en el exterior del garaje, los agresores decidieron meter a la víctima en el maletero de un coche para intentar escapar del lugar sin ser descubiertos. El intento fue frustrado por la imposibilidad de mover el vehículo, ya que otro coche bloqueaba la salida.
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado penas de entre 11 años y medio y 12 años y medio de prisión para los tres acusados, por la comisión de los siguientes delitos:
- Extorsión: 4 años de prisión.
- Detención ilegal: 4 años.
- Delito de lesiones: 3 años y medio para uno de los acusados, y 4 años y medio para los otros dos, al contar con antecedentes penales.
Los antecedentes mencionados incluyen condenas previas por violencia en el ámbito familiar y por lesiones, lo que agrava la situación penal de estos dos acusados reincidentes.
