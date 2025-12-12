Un hombre herido tras volcar su coche en Lanzarote

Un hombre de 50 años ha resultado herido de carácter moderado en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este jueves, 12 de diciembre, en la isla de Lanzarote. El suceso tuvo lugar a las 18:14 horas en la carretera LZ-34, en las inmediaciones del vertedero de Zonzamas, dentro del municipio de Teguise.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el accidente consistió en el vuelco de un turismo, cuyo único ocupante quedó atrapado en el interior del vehículo.

Tras recibir la alerta, el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, y unidades de la Guardia Civil.

Los bomberos del Consorcio intervinieron en el lugar del siniestro para asegurar el vehículo volcado y proceder a la liberación del conductor, que había quedado atrapado en el habitáculo tras el impacto.

Una vez liberado, el personal sanitario del SUC procedió a la valoración inicial del afectado, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado. Fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.

Investigación a cargo de la Guardia Civil

La Guardia Civil se encargó de la regulación del tráfico en la zona durante las tareas de asistencia y realizó el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

Por el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron el vuelco del vehículo, aunque no se descarta ninguna hipótesis, desde un posible fallo mecánico hasta factores externos como el estado del firme o una maniobra brusca.