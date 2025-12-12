Pequeño incendio en la parroquia de San Francisco

Un pequeño incendio declarado este viernes, 12 de diciembre, en la parroquia de San Francisco, situada en la Alameda de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, ha causado una notable movilización de los servicios de emergencia, aunque no se han registrado daños personales ni materiales significativos.

El incidente, activó una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, quienes acudieron al lugar para sofocar el foco del fuego. También se desplazaron efectivos de la Policía Local, encargados de asegurar la zona y regular el tráfico ante la necesidad de cortar la vía.

Como medida preventiva y para facilitar las labores de extinción, la Alameda de Colón tuvo que ser cerrada temporalmente, generando retenciones y obligando a desviar el tráfico en el centro histórico de la capital.

Corte eléctrico en varios puntos cercanos

Además del cierre de la calle, la incidencia ocasionó un corte de suministro eléctrico en algunas zonas cercanas al lugar del suceso. Entre los espacios afectados se encuentran el Hotel Madrid —ubicado en una esquina de la misma Alameda— y la calle Malteses, también próxima al templo parroquial.