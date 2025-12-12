Pequeño incendio en la parroquia de San Francisco
El fuego, sin consecuencias graves, provocó un corte de luz en zonas próximas como el Hotel Madrid y la calle Malteses. Intervinieron Bomberos y Policía Local
Un pequeño incendio declarado este viernes, 12 de diciembre, en la parroquia de San Francisco, situada en la Alameda de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, ha causado una notable movilización de los servicios de emergencia, aunque no se han registrado daños personales ni materiales significativos.
El incidente, activó una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, quienes acudieron al lugar para sofocar el foco del fuego. También se desplazaron efectivos de la Policía Local, encargados de asegurar la zona y regular el tráfico ante la necesidad de cortar la vía.
Como medida preventiva y para facilitar las labores de extinción, la Alameda de Colón tuvo que ser cerrada temporalmente, generando retenciones y obligando a desviar el tráfico en el centro histórico de la capital.
Corte eléctrico en varios puntos cercanos
Además del cierre de la calle, la incidencia ocasionó un corte de suministro eléctrico en algunas zonas cercanas al lugar del suceso. Entre los espacios afectados se encuentran el Hotel Madrid —ubicado en una esquina de la misma Alameda— y la calle Malteses, también próxima al templo parroquial.
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros
- DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de viento y mar y nevadas
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- Un buque partido en dos, 587 contenedores y una hazaña que marcó a Canarias
- Detenidos el luchador de MMA Jonay, 'Caracol', y un amigo por secuestrar y dar una paliza a un hombre en Gran Canaria
- El gestor de la terraza El Atlante niega que haya bloqueado el paseo marítimo con su establecimiento
- La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento