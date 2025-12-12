Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores Puerto Las PalmasBorrasca Emilia en CanariasConexión aérea Canarias - SevillaLuchador de MMA 'Caracol'UD Las PalmasTerraza El Atlante
instagramlinkedin

Pequeño incendio en la parroquia de San Francisco

El fuego, sin consecuencias graves, provocó un corte de luz en zonas próximas como el Hotel Madrid y la calle Malteses. Intervinieron Bomberos y Policía Local

Pequeño incendio en la parroquia de San Francisco

Pequeño incendio en la parroquia de San Francisco

La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un pequeño incendio declarado este viernes, 12 de diciembre, en la parroquia de San Francisco, situada en la Alameda de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, ha causado una notable movilización de los servicios de emergencia, aunque no se han registrado daños personales ni materiales significativos.

El incidente, activó una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, quienes acudieron al lugar para sofocar el foco del fuego. También se desplazaron efectivos de la Policía Local, encargados de asegurar la zona y regular el tráfico ante la necesidad de cortar la vía.

Como medida preventiva y para facilitar las labores de extinción, la Alameda de Colón tuvo que ser cerrada temporalmente, generando retenciones y obligando a desviar el tráfico en el centro histórico de la capital.

Noticias relacionadas y más

Corte eléctrico en varios puntos cercanos

Además del cierre de la calle, la incidencia ocasionó un corte de suministro eléctrico en algunas zonas cercanas al lugar del suceso. Entre los espacios afectados se encuentran el Hotel Madrid —ubicado en una esquina de la misma Alameda— y la calle Malteses, también próxima al templo parroquial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros
  3. DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de viento y mar y nevadas
  4. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  5. Un buque partido en dos, 587 contenedores y una hazaña que marcó a Canarias
  6. Detenidos el luchador de MMA Jonay, 'Caracol', y un amigo por secuestrar y dar una paliza a un hombre en Gran Canaria
  7. El gestor de la terraza El Atlante niega que haya bloqueado el paseo marítimo con su establecimiento
  8. La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento

Pequeño incendio en la parroquia de San Francisco

Pequeño incendio en la parroquia de San Francisco

Un hombre herido tras el vuelco de un vehículo en Santa María de Guía

Un hombre herido tras el vuelco de un vehículo en Santa María de Guía

Grave una mujer tras colisionar un vehículo contra una columna del antiguo Estadio Insular en Las Palmas de Gran Canaria

Grave una mujer tras colisionar un vehículo contra una columna del antiguo Estadio Insular en Las Palmas de Gran Canaria

El luchador de MMA 'Caracol' secuestró a la víctima por un alijo de droga que perdieron hace dos años

Detenidos el luchador de MMA Jonay, 'Caracol', y un amigo por secuestrar y dar una paliza a un hombre en Gran Canaria

Detenidos el luchador de MMA Jonay, 'Caracol', y un amigo por secuestrar y dar una paliza a un hombre en Gran Canaria

Cae en La Ballena uno de los sospechosos de una ola de delitos en Gran Canaria

Cae en La Ballena uno de los sospechosos de una ola de delitos en Gran Canaria

Tres hombres a juicio en Tenerife por secuestrar y agredir a un conocido tras tenderle una trampa

Tres hombres a juicio en Tenerife por secuestrar y agredir a un conocido tras tenderle una trampa

Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»

Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»
Tracking Pixel Contents