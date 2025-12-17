Cae un narco en Telde con casi 3 kilos de cocaína y hachís ocultos en una "guardería" de droga

La Policía Nacional ha detenido a un varón en el municipio de Telde, en Gran Canaria, acusado de un presunto delito de tráfico de drogas, tras una intervención en la que se decomisaron casi tres kilos de sustancias estupefacientes, junto con material destinado a su dosificación y venta. El hallazgo tuvo lugar en un trastero de un garaje comunitario situado en el barrio de Arnao, utilizado como almacén clandestino.

La operación, desarrollada el pasado 10 de diciembre, se inició a raíz de una investigación policial que comenzó tras las advertencias de vecinos, quienes notificaron movimientos sospechosos en el edificio. Las diligencias llevaron a los agentes hasta el trastero en cuestión, donde encontraron una cantidad significativa de droga y herramientas para su manipulación.

¿Qué tipo de droga fue incautada y cuánto valía?

Durante la inspección del trastero, los agentes de la Policía Nacional intervinieron:

985 gramos de cocaína

1.200 gramos de hachís

400 gramos de polen de hachís

Junto a estas sustancias, se hallaron básculas de precisión y otros instrumentos empleados para la dosificación y empaquetado de drogas, evidencias que apuntan al carácter sistemático y organizado de la actividad ilegal.

El valor estimado en el mercado ilícito de las drogas incautadas asciende a aproximadamente 67.500 euros, una cifra que refleja la gravedad del caso y la importancia del operativo llevado a cabo en una zona residencial.