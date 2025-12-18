Apuñalan a un hombre en Telde
El suceso, ocurrido en la calle Maninidra, ha generado un amplio despliegue policial y sanitario mientras se investigan las circunstancias de lo ocurrido
Un hombre ha resultado herido por arma blanca en la calle Maninidra, en el núcleo poblacional de San José de Las Longueras, en el municipio de Telde, según han confirmado testigos presenciales. El incidente se produjo en la última hora y generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia, ante la gravedad potencial de este tipo de agresiones, según ha adelantado TELDEACTUALIDAD.
El suceso alteró la normalidad de la zona, donde se desplegó un importante dispositivo de seguridad y asistencia sanitaria para atender al afectado y garantizar la seguridad ciudadana.
Tras recibirse el aviso, hasta el lugar se desplazaron varios vehículos patrulla de la Policía Local de Telde, así como agentes de la Policía Nacional, que asumieron las labores de investigación y control del entorno. El operativo permitió asegurar la zona y recabar los primeros testimonios de vecinos y posibles testigos.
De manera paralela, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó dos ambulancias para prestar asistencia inmediata al herido, que fue atendido en el propio lugar de los hechos antes de su evacuación hospitalaria.
Atención médica y traslado al Hospital Insular
Según las primeras informaciones disponibles, el hombre presentaba heridas compatibles con arma blanca, aunque por el momento no han trascendido detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni su pronóstico. Tras una primera valoración sanitaria, se decidió su traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde será sometido a pruebas diagnósticas y tratamiento especializado.
