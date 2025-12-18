La Policía Local evita un atropello en la Avenida Marítima
Agentes de la Unidad UE-GOIA y de Distritos lograron retener con rapidez a una persona que se encontraba en situación de riesgo en plena vía rápida, garantizando la seguridad vial
Héroes sin capa. Durante la noche del miércoles, 17 de diciembre, los servicios de emergencia de Las Palmas de Gran Canaria activaron un protocolo urgente tras recibir una alerta a través de la sala 092. Una persona se encontraba en plena Autovía Marítima, una de las principales arterias viales de la capital grancanaria, exponiéndose de forma directa al riesgo de ser atropellada.
Este tipo de situaciones, en las que un peatón accede a una vía rápida sin la protección adecuada ni un paso habilitado, representa un grave peligro tanto para la integridad de la persona como para los conductores que circulan a alta velocidad.
Gracias a la rápida coordinación y despliegue de recursos, la Unidad Especial de la Policía Local (UE-GOIA) junto con la Unidad de Distritos, llegaron de forma casi inmediata al lugar de los hechos. La rápida actuación de los agentes permitió localizar y retener a la persona, evitando un posible atropello con consecuencias potencialmente fatales.
Una vez asegurada su integridad, la persona fue puesta a buen recaudo, garantizando no solo su bienestar sino también la seguridad vial del resto de usuarios de la autovía.
