Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalamiento TeldeMiguel RosasFallecido barranquismo Gran CanariaUD Las PalmasTiempo en CanariasAguacatesComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

Cae una red de explotación sexual de menores en Gran Canaria: cuatro detenidos y siete víctimas localizadas

La operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Canaria se salda con cuatro detenidos, registros en Las Palmas y Santa Lucía de Tirajana, y la localización de siete víctimas menores de edad

Desarticulada una red vinculada a delitos sexuales

Desarticulada una red vinculada a delitos sexuales

Guardia Civil

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una operación conjunta de la Policía Nacional y el Cuerpo General de la Policía Canaria ha permitido desmantelar una red presuntamente vinculada a delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores en la isla de Gran Canaria. El dispositivo, desarrollado el pasado 16 de diciembre, se saldó con cuatro personas detenidas y cuatro registros domiciliarios practicados de manera simultánea: dos en Las Palmas de Gran Canaria y otros dos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Durante la intervención, los agentes incautaron diverso material digital e informático, así como dispositivos de almacenamiento que ya están siendo analizados por las unidades especializadas. Además, se localizó un arma de fuego tipo revólver y se encontraron sustancias estupefacientes en tres de los inmuebles inspeccionados.

La Policía Nacional y Policía Autonómica Canaria desarticulan una red vinculada a delitos contra la libertad sexual de menores.

La Policía Nacional y Policía Autonómica Canaria desarticulan una red vinculada a delitos contra la libertad sexual de menores. / Guardia Civil

La investigación, que continúa abierta, se inició a partir del intercambio de información entre ambos cuerpos policiales, lo que permitió detectar indicios coincidentes sobre una posible red dedicada a la explotación sexual de menores. Desde ese momento, se estableció una coordinación estrecha con la autoridad judicial para avanzar en las diligencias.

Las primeras pesquisas han permitido identificar a siete víctimas, todas ellas menores residentes en centros de protección del Gobierno de Canarias, y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones en las próximas semanas.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó prisión provisional para los cuatro implicados.

Noticias relacionadas y más

Tanto la Policía Nacional como el Cuerpo General de la Policía Canaria han reiterado su firme compromiso en la lucha contra la explotación sexual infantil, y han subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y erradicar este tipo de delitos de especial gravedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
  2. Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios que se beneficiarán del plan de asfaltado municipal
  3. Las lluvias de los últimos días en Gran Canaria se valoran en más de un millón de euros
  4. Ocho estibadores del Puerto de Las Palmas tardaron 18 horas en asegurar los contenedores que colgaban de un barco
  5. La licencia de las obras del Canódromo llega al Tribunal Supremo
  6. La magia dorada destella en Tejeda entre paraguas y un cortocircuito: así fue el encendido navideño de Ferrero Rocher
  7. La predicción de ChatGPT para la Lotería de Navidad: elige qué número ganará el Gordo este año, y se vende en Canarias
  8. La Bonoloto toca en Gran Canaria

Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea

Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea

Cae una red de explotación sexual de menores en Gran Canaria: cuatro detenidos y siete víctimas localizadas

El hombre que perdió la vida haciendo barranquismo era de Agaete

El hombre que perdió la vida haciendo barranquismo era de Agaete

La Policía Local de Tías actúa en una granja sin permisos tras una denuncia por malos cuidados de los animales

La Policía Local de Tías actúa en una granja sin permisos tras una denuncia por malos cuidados de los animales

Apuñalan a un hombre en Telde

Apuñalan a un hombre en Telde

La Policía Local evita un atropello en la Avenida Marítima

La Policía Local evita un atropello en la Avenida Marítima

Una pieza de un encofrado golpea desde una altura de ocho metros a un trabajador que estaba en el aljibe de una obra en Lanzarote

Una pieza de un encofrado golpea desde una altura de ocho metros a un trabajador que estaba en el aljibe de una obra en Lanzarote

Rescatan a dos migrantes del incendio que se sospecha "intencionado" en una vivienda abandonada en Arrecife

Rescatan a dos migrantes del incendio que se sospecha "intencionado" en una vivienda abandonada en Arrecife
Tracking Pixel Contents