Un accidente múltiple colapsa la GC-1 en Playa del Inglés
Los recursos de emergencias descartan heridos de gravedad en el siniestro
Una colisión múltiple mantiene colapsada la GC-1 a la altura de Playa del Inglés, según confirma el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
En el accidente, en el que se han visto implicados varios coches, ya intervienen en los recursos de emergencias para atender a los afectados, así como para regular el tráfico.
Por el momento, el Cecoes asegura que los heridos tiene lesiones de carácter leve, si bien aún no se puede concretar el número de afectados.
Sin embargo, el accidente está provocando grandes colas en un tramo de la vía, a la altura de la conocida playa de San Bartolomé de Tirajana y cerca de la salida hacia Fataga.
Por ello, se recomienda a los conductores que circulen por la zona lo hagan con precaución.
- Dos vecinos de Vecindario convierten las fachadas de sus casas en un parque de atracciones navideño
- La Guardia Civil vigila los parabrisas de los conductores canarios en busca de este requisito: multas de hasta 500 euros e inmovilización del vehículo
- Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
- El Ferrari de los 46 millones de la UD Las Palmas es para Viera y Jesé
- Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
- Fábio Silva quiere volver a la UD Las Palmas: 'Ojalá vista de amarillo otra vez, por mí jugaría ahora mismo
- Triana estrena un nuevo templo de la carne: restaurante y dispensario gourmet en un mismo espacio
- Madrid tiene en sus manos 24.000 empleos y la soberanía alimentaria de Canarias