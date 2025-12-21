Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente múltiple colapsa la GC-1 en Playa del Inglés

Los recursos de emergencias descartan heridos de gravedad en el siniestro

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio.

M. Plasencia

M. Plasencia

Las Palmas de Gran Canaria

Una colisión múltiple mantiene colapsada la GC-1 a la altura de Playa del Inglés, según confirma el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

En el accidente, en el que se han visto implicados varios coches, ya intervienen en los recursos de emergencias para atender a los afectados, así como para regular el tráfico.

Por el momento, el Cecoes asegura que los heridos tiene lesiones de carácter leve, si bien aún no se puede concretar el número de afectados.

Zona donde se produjo el accidente.

Sin embargo, el accidente está provocando grandes colas en un tramo de la vía, a la altura de la conocida playa de San Bartolomé de Tirajana y cerca de la salida hacia Fataga.

Por ello, se recomienda a los conductores que circulen por la zona lo hagan con precaución.

