La Guardia Civil desarticula una red de desguaces ilegales que operaba entre Canarias y Madrid

La Guardia Civil ha logrado desarticular una compleja red de desguaces que operaba en Gran Canaria, FuerteventuraLanzarote y Madrid, dedicada a la falsificación de certificados medioambientales para encubrir la gestión irregular de vehículos pesados. La operación, denominada “DILANIO”, culminó con la clausura de tres instalaciones clandestinas y la investigación de once personas y empresas por delitos contra el medio ambiente y falsificación documental.

La operación se originó tras una actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Las Palmas, que detectó una actividad sospechosa en un terreno rústico protegido. En la instalación, no autorizada para la gestión de residuos, se hallaron 44 camiones y vehículos pesados, muchos de ellos semidesguazados. Estos vehículos provenían supuestamente de desguaces legales con los que se mantenían vínculos comerciales.

Sin embargo, el engaño radicaba en que las bajas documentales de los vehículos eran tramitadas a través de estos desguaces autorizados, mientras que en realidad eran gestionados de forma irregular en instalaciones no homologadas. Este modelo permitía camuflar el origen ilegal de los tratamientos y desvíos.

Un desguace en Madrid, el epicentro de la trama

El desarrollo de la investigación permitió detectar que una empresa de transporte había entregado más de 240 vehículos de gran tonelaje a un desguace con sede en la Comunidad de Madrid. El objetivo era la baja definitiva y su correcta descontaminación. Pero en lugar de ser tratados conforme a la normativa ambiental, los vehículos eran revendidos como chatarra, generando beneficios ilegales.

Posteriormente, muchos de estos vehículos eran trasladados a Canarias, donde se realizaban procesos de desguace sin control ambiental adecuado y se falsificaban certificados medioambientales para aparentar una gestión conforme a la ley.

La actuación del SEPRONA llevó al cierre de tres centros de desguace ilegales en Canarias, dos de ellos ya operativos y uno en fase de puesta en marcha. Estos centros estaban situados en terrenos rústicos protegidos y abarcaban una superficie total superior a 40.000 metros cuadrados.

La red operaba bajo el amparo de desguaces legalmente constituidos en zonas industriales, los cuales expedían los certificados falsificados mientras en realidad parte de los vehículos eran trasladados sin descontaminar o solo parcialmente desmantelados.

Uno de los aspectos más graves detectados fue la liberación de gases fluorados durante los procesos de desguace. Estos gases, contenidos en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración de los vehículos, deben ser gestionados con protocolos técnicos muy estrictos por su alta capacidad de contribuir al efecto invernadero.

Según la Guardia Civil, la red habría manipulado más de 10.000 vehículos en los últimos cuatro años, generando un impacto medioambiental que podría equivaler a la emisión de 1.500 toneladas de CO₂ a la atmósfera.

Pruebas periciales que refuerzan la acusación

Durante la operación, se han tomado muestras en los terrenos afectados y se han elaborado informes periciales que demuestran el alcance del daño ambiental. Estas pruebas refuerzan la investigación judicial que ahora sigue su curso, centrada en ocho personas físicas y tres entidades jurídicas, todas vinculadas a la trama.

Las personas y empresas implicadas se enfrentan a delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental, ya que el núcleo del caso gira en torno a la alteración de documentos públicos que debían garantizar el correcto reciclaje de los vehículos.

Esta actividad ilegal no solo vulnera la legislación medioambiental, sino que también genera una competencia desleal con los gestores de residuos que sí cumplen con la normativa, comprometiendo además la seguridad ambiental del archipiélago canario.