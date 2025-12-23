Accidentes de tráfico colapsan vías clave en Las Palmas de Gran Canaria en la previa de Nochebuena

Las Palmas de Gran Canaria, martes 23 de diciembre de 2025. La ciudad ha vivido una jornada con dos accidentes de tráfico relevantes que han provocado retenciones y complicaciones en puntos estratégicos del municipio, justo en uno de los días de mayor tránsito por las fiestas navideñas.

El primero de los siniestros tuvo lugar en la rotonda de Belén María, donde dos vehículos colisionaron, dejando como resultado a uno de ellos atrapado en la mediana. Este incidente obligó a intervenir a efectivos de la Unidad de Distrito de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que se desplazaron al lugar para asegurar la zona y restablecer el flujo del tráfico.

Además, fue necesaria la atención de los servicios sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que valoraron y atendieron a una persona lesionada como consecuencia del choque. La identidad y el estado de la persona no han trascendido, pero no se han comunicado heridas de gravedad.

Segundo accidente en Don Zoilo

Poco después del incidente en Belén María, se registró otro accidente de tráfico en la zona del barranquillo Don Zoilo, también en la capital grancanaria. En este caso, se vieron implicados una guagua (autobús) y un vehículo particular.

Este choque ha provocado el colapso total de la subida y bajada de la vía, afectando significativamente a los desplazamientos de los ciudadanos que transitaban por esta área en plena operación de compras navideñas y salidas anticipadas del trabajo por las festividades.