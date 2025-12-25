El 112 Canarias atiende 632 incidentes durante la Nochebuena, un 6% más que el año pasado

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias atendió un total de 632 incidentes que precisaron la movilización de diferentes recursos desde las 22.00 horas del 24 de diciembre hasta las 07.00 horas del día de Navidad, lo que supone un 6,04% más que en la Nochebuena del año pasado, cuando hubo 596.

Por provincias, la sala operativa de Tenerife dio asistencia a 259 incidentes en las islas occidentales y la sala operativa de Gran Canaria hizo lo propio con 373 incidentes en las islas orientales.

Más de 1.600 llamadas

De esta manera, el servicio dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha añadido en un comunicado que durante la pasada noche se recibieron 1.692 llamadas, frente a las 2.424 del pasado 2024, lo que refleja un descenso del 30,2%.

Para el 112, esta caída demuestra que cada día la población hace un uso más responsable del teléfono de emergencias y lo utiliza fundamentalmente para casos de urgencia y menos para otro tipo de llamadas de consulta o información, entre otros.

Por tipologías, al contrario que en 2024, todos los sectores han incrementado su actividad excepto el de seguridad --actos contra la propiedad, desorden en la vía pública, violencia...--, que registró un 5,6% menos de incidentes, pasando de 301 el año pasado a 284 esta Nochebuena.

Se registraron 51 accidentes

Mientras, las activaciones relacionadas con accidentes, ya fueran de tráfico o de otro tipo, se incrementaron en un 82,1% al registrarse 51 asistencias este año frente a las 28 del año 2024.

El sector de extinción de incendios, salvamento y rescate pasó de siete asistencias en 2024 a nueve este año, lo que supone un aumento del 28,5% frente al año pasado.

Además, las asistencias sanitarias --enfermedad, consultas médicas, transportes secundarios desde centros de salud a hospitales...-- crecieron un 6,5%, con 262 intervenciones frente a las 246 del año pasado.

El resto de los incidentes gestionados desde el Centro Coordinador, un total de 26, correspondió a asistencias técnicas que engloba otro tipo de incidentes como los relacionados con desprendimientos en carreteras, caída de tendido eléctrico, rescate de animales o achiques de agua, entre otros.