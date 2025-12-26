Un hombre en estado crítico tras un incendio en una vivienda de Jinámar con cuatro personas afectadas

Un incendio declarado este jueves 26 de diciembre de 2025 en una vivienda situada en la calle Gelu Barbu Bailarín, en Jinámar, dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, ha dejado cuatro personas afectadas, una de ellas en estado crítico, tras sufrir quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo.

El suceso se produjo a las 13:36 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió varias llamadas alertando de un fuego en el primer piso de un edificio de tres plantas, con personas atrapadas en su interior.

Un afectado crítico con quemaduras en el 40% del cuerpo

El herido más grave es un hombre de 55 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba quemaduras de tercer grado en el 40% de la superficie corporal. Durante la atención sanitaria sufrió una parada cardiorrespiratoria, por lo que el equipo médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, logrando revertir la parada.

Posteriormente fue trasladado en estado grave en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado crítico.

Intoxicaciones por humo y atención sanitaria en el lugar

Además, una mujer de 47 años fue trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín tras presentar una intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo. Otras dos personas, un hombre de 32 años y una mujer de 38, sufrieron intoxicaciones leves. El primero fue evacuado al Hospital Universitario Insular, mientras que la mujer fue atendida en el lugar sin necesidad de traslado.

Los sanitarios también valoraron a varios vecinos por crisis de ansiedad y exposición leve al humo, aunque no precisaron evacuación hospitalaria.

Amplio despliegue de emergencias en Jinámar

Tras recibir el aviso, el CECOES 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias, que incluyó dos ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia sanitarizada, una ambulancia medicalizada y un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) del SUC, encargado del triaje de los afectados y la coordinación de los traslados.

Los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, junto a efectivos del parque de Telde del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, intervinieron en la extinción del incendio y en la evacuación de personas del edificio.