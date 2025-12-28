Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
El afectado perdió la vida un día después de que su pareja fuera víctima de otro accidente de moto
Consternación en el sur de Tenerife tras la muerte de un motorista en la mañana de este sábado en la TF-65, en San Miguel de Abona. El fallecimiento tuvo lugar tras la colisión entre la motocicleta y un coche que salía de una gasolinera. El conductor del vehículo se saltó el stop y provocó el choque con la víctima. Además, según fuentes policiales, la persona que dirigía el coche habría dado positivo en alcohol y drogas, siendo detenido posteriormente.
La muerte del joven de 28 años eleva a 34 los motoristas fallecidos en las carreteras canarias. Al lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, además de personal de Bomberos de Tenerife, Carreteras del Cabildo y el Servicio de Urgencias Canario, que no lograron recuperar al fallecido de una parada cardiorrespiratoria.
Pareja de la motorista fallecida el viernes
El joven fallecido había recibido la noticia del fallecimiento de su novia justo el pasado viernes, menos de 24 horas antes de que él también perdiera la vida. Según comunican fuentes policiales, ella fue la víctima de una colisión en la autopista del sur de Tenerife entre una motocicleta y una guagua. Cuando el personal del SUC llegó al lugar comprobaron que sus heridas eran incompatibles con la vida.
La comunidad motera de Tenerife se encuentra de luto ante estas dos pérdidas. Él era un reconocido 'manitas' de la mecánica, aficionado al mundo del motor y tanto su partida como la de su pareja vuelven a poner sobre la mesa la fragilidad de los conductores de vehículos de dos ruedas en este tipo de accidentes.
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- Los vecinos de Almatriche recelan de un nuevo estadio para la UD Las Palmas y abren el debate
- El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
- Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror
- Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria que mira al futuro
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche