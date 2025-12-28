El helicóptero del GES rescata a una senderista herida en Gran Canaria

Una mujer de 55 años tuvo que ser rescatada este domingo por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tras resultar herida mientras realizaba un sendero en Gran Canaria, concretamente en la GC-200, camino de Los Azulejos, en el municipio de Mogán.

El incidente se produjo a las 11:49 horas del 28 de diciembre de 2025, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que una excursionista había sufrido una caída, quedando herida en una zona de difícil acceso.

Ante la situación, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, movilizando un helicóptero de rescate del GES, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de Protección Civil y Guardia Civil.

Debido al traumatismo en una extremidad inferior de carácter moderado que presentaba la afectada y a la complejidad del terreno, fue necesaria la intervención aérea. El helicóptero del GES localizó a la senderista, procedió a su rescate y la trasladó hasta el aeródromo de El Berriel.

Una vez en tierra, la mujer fue atendida por el personal sanitario del SUC, que se encargó de su asistencia y posterior evacuación en ambulancia a los Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas para una valoración médica más exhaustiva.