Muere un motorista en Tenerife un día después de hacerlo su pareja en otro accidente de moto

Un griro increíble del destino, una fatalidad acabó el sábado con la muerte en Tenerife de un motorista cuya pareja había fallecido en otro accidente de moto menos de 24 horas antes. Él murió arrollado por un coche a la salida de una gasolinera, ella al colisionar con una guagua. Los dos accidentes se produjeron en el sur de Tenerife.

Como consecuencia del accidente del joven, de 28 años, la policía detuvo a un hombre. Se trata del conductor del vehículo que arrolló al motorista. El detenido dio positivo en alcohol y drogas y se saltó un stop.

El joven había recibido la noticia del fallecimiento de su novia justo el día anterior. Fuentes policiales han confirmado que ella era la víctima de la colisión del viernes en la autopista del sur de Tenerife entre una motocicleta y una guagua.

La comunidad motera de Tenerife se encuentra de luto ante estas dos pérdidas. Él era un reconocido manitas de la mecánica, aficionado al mundo del motor y tanto su partida como la de su pareja vuelven a poner sobre la mesa la fragilidad de los conductores de vehículos de dos ruedas en este tipo de accidentes.

34 motoristas muertos en Canarias en 2025

La muerte de este joven eleva a 34 los motoristas fallecidos en las carreteras canarias este 2025, un año negro y especialmente trágico para este colectivo. Estos incidentes suelen producirse, sobre todo, durante los fines de semana o periodos festivos.

Asimismo, la alta siniestralidad en Tenerife se encuentra en las vías conocidas como convencionales, con características propias de las carretera de montaña, que discurren por terrenos muy accidentados con numerosas curvas, vías estrechas, continuos cambios de rasante que dificultan la visibilidad y la existencia de precipicios con el correspondiente peligro por despeñamiento en caso de perder el control de la moto.

Sin embargo, los vehículos de dos ruedas no son los únicos expuestos a los siniestros mortales. De hecho, el Archipiélago, con 52 fallecidos en las carreteras, ha registrado ya 17 víctimas más que en 2024.

Crecen los siniestros mortales en las carreteras canarias

Mientras en el conjunto del país las cifras descienden ligeramente -España acumula 951 siniestros mortales por los 957 del pasado año y 1.035 fallecidos frente a 1.065-, Canarias avanza en sentido contrario y se convierte en la Comunidad Autónoma que más crece en siniestros viales mortales y fallecidos en vías interurbanas.

A nivel estatal, las salidas de vía continúan siendo la tipología más letal -630 fallecidos, el 35% del total- y representan el 41% de las muertes en interurbanas. El alcohol sigue presente en un número significativo de casos debido a que el 29% de los conductores fallecidos a los que se les hizo la prueba dieron positivo. Las drogas tienen una presencia menor -un 7% de positivos-, pero no irrelevante.

En Canarias, sin embargo, el comportamiento de los datos apunta en otra dirección: el peso creciente de los motoristas. En las Islas, al alterarse esta proporción entre turismos y motocicletas, se ha detectado un incremento claro de fallecidos en vehículos de dos ruedas.