Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio

El accidente ocurrió en la TF-65, en el municipio de San Miguel de Abona, y el conductor del coche también dio positivo en drogas

Así terminó el vehículo y la motocicleta

Así terminó el vehículo y la motocicleta / E. D.

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

Este fin de semana Tenerife ha tenido que vivir la muerte de dos nuevos motoristas en las carreteras tinerfeñas. Si el pasado viernes era una mujer, de 34 años, la que fallecía tras no superar las heridas sufridas por un choque en la TF-1 contra una guagua, este sábado ha sido un joven de 28 años quien ha perdido la vida al sufrir la colisión de un vehículo en San Miguel de Abona. El conductor se saltó un stop al salir de una gasolinera.

Según fuentes policiales, el conductor del turismo habría dado positivo en el control de alcoholemia y de drogas. El fallecido era conocido por su habilidad para la mecánica de los vehículos, tanto motocicletas como vehículos de cuatro ruedas. La colisión tuvo lugar en la TF-65, a las afueras de Las Zocas, en el kilómetro 3,9.

Así terminó el vehículo y la motocicleta

Así terminó el vehículo y la motocicleta / E. D.

En el lugar de los hechos se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife, de Carreteras del Cabildo y del Servicio de Urgencias Canario. Estos últimos se encontraron al joven en parada cardiorrespiratoria y le aplicaron las maniobras de reanimación avanzadas, pero sin éxito.

34 fallecidos en Canarias

La tragedia se ha cebado con los motoristas en este 2025. En Canarias, las dos últimas muertes elevan el número de fallecidos en las carreteras del Archipiélago hasta las 34 personas, siete más de los que fallecieron el pasado 2024. Una situación que pone de manifiesto la vulnerabilidad que viven en la carretera los conducotres de vehículos de dos ruedas, pues su única defensa es su cuerpo.

TEMAS

