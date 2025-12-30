Varios heridos por unas turbulencias en un vuelo a Canarias

Un vuelo comercial de Ryanair despegó el domingo 28 de diciembre desde Birmingham con destino a Europa, pero acabó en un giro inesperado y traumático. Apenas 90 minutos después del despegue, la aeronave tuvo que regresar de emergencia tras experimentar una serie de turbulencias violentas que arrojaron a los pasajeros por los aires.

El avión alcanzaba los 35.000 pies de altitud sobre el espacio aéreo francés cuando se activó la alerta, según informó el medio británico Birmingham Mail. El vuelo descendió bruscamente a 10.000 pies y puso rumbo de vuelta al aeropuerto de Birmingham, donde fue recibido por paramédicos.

“Fue como algo sacado de una película de terror”

Una pasajera de 33 años, vecina de Lichfield, compartió su testimonio bajo anonimato y no escatimó en palabras: “Estábamos en vuelo estable cuando, de repente, el avión giró violentamente a un lado y luego al otro. Fue una sacudida brutal. Perdimos altitud de golpe y salimos volando de nuestros asientos”, declaró.

La mujer resultó ilesa físicamente, pero asegura que el impacto psicológico ha sido devastador. “No puedo dejar de revivirlo. Fue como estar dentro de un accidente aéreo. Me siento completamente traumatizada.”

Servicio de cabina interrumpido y pasajeros heridos

El incidente ocurrió mientras la tripulación servía bebidas, lo que agravó la situación. Varios pasajeros resultaron heridos debido a la falta de aviso previo y la intensidad de las sacudidas. Según The Aviation Herald, la tripulación detuvo el servicio y se activaron los protocolos de emergencia.

El avión aterrizó una hora y media después del despegue, siendo estacionado en una zona remota del aeropuerto para facilitar el acceso del equipo sanitario. Algunos pasajeros necesitaron asistencia médica inmediata.

¿Un caza militar cerca del avión?

Uno de los aspectos más inquietantes del suceso es lo que varios pasajeros aseguran haber visto: “Algunos dicen que vieron pasar un caza militar justo antes de que todo comenzara. ¿Cómo es posible que no lo detectara el radar del avión?”, cuestiona la pasajera.

Aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, ha generado numerosas preguntas entre los pasajeros y en redes sociales. El hecho de que el avión realizara maniobras extremas ha despertado sospechas sobre una posible interferencia externa o amenaza en el espacio aéreo.

Los propios miembros de la tripulación, curtidos en vuelos por toda Europa, quedaron conmocionados.

“Nos dijeron que jamás habían vivido algo tan aterrador en todos sus años de servicio”, afirmó la pasajera.