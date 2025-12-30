La Policía Nacional alerta sobre los riesgos de las etiquetas de los paquetes esta Navidad

La Navidad, esa época del año en la que predominan los reencuentros, las luces, los regalos y las compras. Cada vez más, estas compras se hacen de forma online, una tendencia que no ha dejado de crecer y que ha transformado por completo nuestros hábitos de consumo. Sin embargo, esta comodidad también conlleva riesgos que muchos usuarios aún subestiman.

La Policía Nacional ha lanzado un aviso importante en redes sociales para recordar que la información que contienen las etiquetas de los paquetes no debe caer en manos equivocadas. Un descuido tan simple como tirar la caja con la etiqueta visible puede ser suficiente para poner en peligro tu seguridad y privacidad.

Las etiquetas, un tesoro para los estafadores

“A simple vista es solo una etiqueta, pero para los estafadores es un tesoro”. Así comienza el vídeo publicado por la Policía Nacional en su cuenta oficial, con motivo del aumento masivo de envíos domiciliarios durante las fiestas navideñas.

En muchos casos, las etiquetas de envío incluyen nombre completo, dirección postal, número de teléfono e incluso códigos de seguimiento. Datos que, si no se eliminan correctamente, pueden acabar en manos de personas malintencionadas que los utilicen para cometer fraudes o suplantaciones.

No basta con tirar la caja: así puedes proteger tus datos

El consejo de las autoridades es claro: antes de reciclar cualquier caja de envío, hay que eliminar o inutilizar la etiqueta que contiene datos personales. Para ello, se pueden usar diferentes métodos:

Romper la etiqueta en trozos pequeños antes de tirarla a la basura.

antes de tirarla a la basura. Raspar o tachar la información con un rotulador opaco .

. Utilizar un rotulador térmico, que elimina la tinta sin dañar el cartón.

Lo importante es que la información no sea legible, ni accesible para otras personas que puedan revisar el contenedor o interceptar los residuos.