Violenta pelea entre cuatro personas en el sur de Tenerife

Una pelea callejera registrada recientemente en Los Cristianos, núcleo turístico del municipio tinerfeño de Arona, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los espacios públicos más transitados por visitantes en Canarias.

El incidente fue captado en vídeo y difundido a través de la red social Instagram por la cuenta “Cosa Famosa” y las distintas aplicaciones de mensajería instantánea, generando un impacto inmediato por la violencia de las imágenes.

En la grabación se observa a cuatro personas involucradas en una reyerta, que se desarrolla en plena vía pública, a la vista de numerosos transeúntes. Lo que más ha llamado la atención es el instante en que uno de los implicados lanza una patada voladora, similar a un movimiento de artes marciales, que ha sido comparado por los usuarios con escenas de películas como Karate Kid.

La espectacularidad del golpe, sumada al caos que se vive en los segundos del vídeo, ha provocado una avalancha de comentarios entre sorpresa, indignación y preocupación.

“¡Llamen a la policía!”: el clamor de los testigos

El audio del vídeo refleja claramente el ambiente tenso y de alarma entre quienes presenciaron los hechos. Se escuchan voces pidiendo ayuda y exigiendo que se llame urgentemente a la policía, lo que evidencia la sensación de inseguridad que reinó durante el enfrentamiento.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo heridos, detenidos ni el motivo del altercado. Tampoco se ha emitido ninguna comunicación oficial desde los cuerpos de seguridad o desde el consistorio de Arona.