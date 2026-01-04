Un incendio arrasa una vivienda en Santa Lucía tras una espera de 40 minutos por la llegada de bomberos

Un incendio declarado en una vivienda del casco de Santa Lucía de Tirajana obligó a la activación de los servicios de emergencia en la tarde del 3 de enero de 2026.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) recibió el aviso a las 14:23 horas por un fuego localizado en un inmueble situado en la calle Juan del Río Ayala.

Debido a la distancia existente entre el parque de bomberos de Arinaga y el casco de Santa Lucía, los efectivos de Bomberos de Gran Canaria tardaron aproximadamente 40 minutos en llegar al lugar del incidente, el tiempo habitual de desplazamiento desde el Polígono Industrial de Arinaga hasta el municipio.

Durante ese intervalo, varios vecinos intentaron contener el avance de las llamas utilizando medios de fortuna, como cubos de agua, actuando sobre la fachada del inmueble afectado hasta la llegada de los servicios profesionales.

A su llegada, los bomberos procedieron a la extinción del incendio en el interior de la vivienda, así como a las labores de ventilación, tapiado y balizamiento del inmueble. Asimismo, se prestó apoyo a los propietarios para la recuperación de enseres básicos, como ropa y objetos personales, necesarios para los días posteriores al siniestro.Inter

Intervención y asistencia

En el operativo participaron también agentes de la Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendió a la propietaria de la vivienda por una crisis de ansiedad. Además, los servicios de emergencia ofrecieron apoyo psicológico a los afectados y realizaron una evaluación de las viviendas colindantes para descartar daños estructurales o riesgos añadidos.

La vivienda resultó gravemente afectada, especialmente en su planta baja. Afortunadamente, en el momento del incendio no había personas en el interior del inmueble, evitando así consecuencias personales de mayor gravedad. Los bomberos realizaron dos búsquedas y rastreos exhaustivos para confirmar la ausencia de atrapados.

Desde Bomberos de Gran Canaria han querido subrayar que este suceso pone de manifiesto la necesidad urgente de abrir el parque de bomberos de Tunte, una instalación finalizada desde 1999 que nunca ha entrado en funcionamiento debido a que el municipio de San Bartolomé de Tirajana no se ha integrado en el Consorcio de Emergencias. La puesta en marcha de este parque permitiría una cobertura inmediata tanto del casco de San Bartolomé de Tirajana-Tunte como del casco de Santa Lucía y la zona de cumbre, mejorando de forma significativa los tiempos de respuesta ante emergencias y aumentando la seguridad de la población.