Muere un parapentista de 41 años en un trágico accidente en Tenerife

Un hombre de 41 años perdió la vida este martes, 2 de enero, tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente en la zona de Las Moraditas, en el municipio de Adeje, al sur de la isla de Tenerife. El suceso, ocurrido poco después del mediodía, movilizó a un amplio dispositivo de emergencia, pero lamentablemente los esfuerzos por salvarle la vida fueron infructuosos.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 13:04 horas, cuando se notificó la caída de un parapentista en una zona escarpada de difícil acceso. La respuesta fue inmediata: se activaron recursos terrestres y aéreos, incluyendo un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

Un rescate contrarreloj en condiciones complicadas

Los rescatadores del GES accedieron al lugar del accidente en helicóptero. Una vez ubicado el afectado, comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Inmediatamente iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras lo trasladaban a la helisuperficie de los Bomberos Voluntarios de Adeje.

Allí esperaba el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continuó con maniobras avanzadas de reanimación en un intento desesperado por revertir la situación. Sin embargo, y pese a la intervención rápida y coordinada de todos los equipos, finalmente se confirmó el fallecimiento del hombre.