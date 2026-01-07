Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente entre un camión con mercancías peligrosas y un coche provoca retenciones en la GC-1

Dos vehículos se vieron implicados en una colisión sin heridos, mientras un camión de mercancías peligrosas permanece detenido en el arcén, lo que obliga a cortar parcialmente la vía

Colas en la GC-1, en una imagen de archivo.

Colas en la GC-1, en una imagen de archivo. / LP/DLP

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un incidente de tráfico registrado a última hora de este martes 7 de enero, ha generado importantes complicaciones en la circulación de la autopista GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en las inmediaciones del Aeropuerto de Gran Canaria.

Según la información recopilada, dos vehículos particulares se vieron implicados en una colisión. Afortunadamente, no se han reportado heridos. Sin embargo, la colisión obligó a interrumpir el tráfico en uno de los carriles de la vía, lo que, sumado a la alta densidad de circulación habitual en esta zona, ha generado retenciones importantes.

Los hechos ocurrieron en un punto neurálgico de la GC-1, una de las principales arterias de comunicación de la isla, utilizada por miles de vehículos cada día, especialmente en las horas punta. Este tramo, cercano al acceso al aeropuerto, es particularmente sensible a cualquier alteración del flujo habitual de tráfico.

