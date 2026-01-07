Golpe al narcotráfico en Canarias: así operaba la red hispano-mexicana del Cártel de Sinaloa

La Policía Nacional, en estrecha colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, ha logrado un importante golpe al crimen organizado con la desarticulación de una poderosa red criminal hispano-mexicana vinculada al Cártel de Sinaloa. Esta organización estaba detrás del mayor punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa, operando desde distintos puntos de España, entre ellos Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

La operación, bautizada como la segunda fase de la 'Operación Saga', ha culminado con nueve personas detenidas y la incautación de droga, dinero en efectivo y materiales de lujo. Entre los arrestados figuran un miembro activo del cártel y un empresario del sector del mármol, quien utilizaba su empresa como fachada para introducir estupefacientes en territorio europeo.

La primera fase de la Operación Saga, iniciada en 2023 y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, permitió la incautación de 1.800 kilos de metanfetamina, siendo esta la segunda mayor aprehensión de esta droga en Europa. La sustancia fue interceptada en Alicante y marcó el inicio del desmantelamiento de esta compleja red internacional de narcotráfico.

Tras ese primer golpe, las fuerzas de seguridad detectaron movimientos para reestructurar la red criminal, con integrantes tanto en México como en España, tratando de reactivar la actividad delictiva a través de métodos cada vez más sofisticados.

Droga oculta en estatuas y mármol importado

En julio de 2024, las autoridades interceptaron un nuevo cargamento: 40 kilos de metanfetamina escondidos en la base de una estatua de más de metro y medio con destino a Tenerife. El receptor era un histórico narcotraficante de la isla, que fue detenido de inmediato. Este hallazgo confirmaba que la organización había retomado sus operaciones utilizando métodos de ocultación más elaborados.

Paralelamente, se logró localizar a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso en Madrid, donde vivía en condiciones de aislamiento a cambio de 2.500 euros mensuales, una especie de "paga por silencio". Este individuo había participado directamente en la introducción y custodia de los 1.800 kilos intervenidos en Alicante.

La red también operaba fuera de España. En una acción conjunta con la aduana de Finlandia, se interceptó un envío de 38 kilogramos de marihuana, lo que permitió detener al responsable del transporte que había viajado expresamente para recoger la mercancía. Este dato revela la dimensión internacional de la red, que no se limitaba solo a las drogas sintéticas.