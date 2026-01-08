Muere un marinero a bordo de un buque de la Guardia Civil en aguas de La Gomera
El suceso se produjo tras participar en el apoyo al rescate de un cayuco con migrantes
Un marinero de 60 años falleció el pasado 6 de enero mientras se encontraba a bordo del buque Río Tajo, perteneciente a la Guardia Civil, cuando la embarcación operaba en aguas próximas a La Gomera. El trágico suceso ocurrió durante una jornada de servicio en la que el patrullero había participado en tareas de apoyo al rescate de un cayuco con migrantes subsaharianos.
Según la información que ha trascendido hasta el momento, el fallecido sufrió un desvanecimiento repentino mientras se encontraba trabajando a bordo. Como consecuencia de la pérdida de conocimiento, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que provocó su fallecimiento posteriormente, pese a la asistencia recibida.
El incidente se produjo en un contexto de alta exigencia operativa, cuando el buque del Instituto Armado se encontraba realizando maniobras tras intervenir en un dispositivo de apoyo al rescate de una embarcación irregular en el puerto de San Sebastián de La Gomera.
Este tipo de operativos forman parte de la actividad habitual de los buques de la Guardia Civil desplegados en aguas canarias, especialmente en el marco de la gestión de la migración irregular, donde las tripulaciones trabajan de manera continuada en condiciones que requieren atención permanente, esfuerzo físico y alta concentración.
Fue durante una de estas maniobras cuando el marinero se desvaneció de forma repentina, generando una situación de emergencia a bordo que activó los protocolos internos de asistencia.
Trabajador civil integrado en la tripulación
La persona fallecida no era guardia civil, sino un trabajador civil que formaba parte del personal que complementa a la tripulación del Río Tajo en distintos servicios. Estos profesionales desempeñan funciones esenciales para el correcto funcionamiento de los patrulleros, apoyando las labores de vigilancia marítima, rescate y control en aguas del archipiélago.
