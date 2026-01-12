Un joven apuñala al novio de su madre en Arrecife

Un joven de 21 años, sin antecedentes policiales, ha sido detenido en Arrecife por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica, tras protagonizar un grave altercado en una vivienda compartida de la capital lanzaroteña.

Los hechos se produjeron el pasado 2 de enero, cuando el arrestado, que convive con su madre y la pareja de esta en una habitación alquilada, intervino en una discusión entre ambos que acabó con una agresión con arma blanca. Según fuentes policiales, el joven habría actuado en un intento de defender a su madre tras un enfrentamiento con su pareja sentimental.

La madre del joven comunicó a su pareja su intención de poner fin a la relación, lo que, según el testimonio del detenido, desencadenó una reacción violenta del hombre, quien presuntamente se abalanzó sobre la mujer mientras la amenazaba.

Ante esta situación, el hijo tomó un cuchillo y, en un intento por proteger a su madre, se lo clavó en el hombro al agresor. El hombre quedó herido de consideración, con una notable pérdida de sangre, lo que obligó a la intervención de los servicios sanitarios y de seguridad.

Doble vía de investigación: violencia doméstica y violencia de género

El caso fue investigado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Arrecife, en colaboración con la Brigada Local de Policía Científica, que llevó a cabo una inspección ocular técnico-policial en la escena del suceso.

Además, se recogieron los testimonios tanto de los implicados como de varios testigos presenciales, entre ellos vecinos de una habitación contigua, quienes confirmaron haber escuchado los gritos de auxilio de la mujer y, posteriormente, ayudaron al hombre herido hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Aunque el hijo fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones en el marco de la violencia doméstica, la UFAM ha iniciado también diligencias paralelas por posible violencia de género, dado que el conflicto inicial se originó entre una mujer y su pareja sentimental, y existen indicios de agresión previa por parte del hombre.