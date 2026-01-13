Herido un motorista de 23 años tras colisionar con dos coches a su paso por Telde

Un joven motorista de 23 años ha resultado herido de carácter moderado este sábado, 13 de enero, tras verse implicado en un accidente de tráfico con dos turismos en la autopista GC-1, a su paso por el cruce de Melenara, en el municipio de Telde, al sureste de Gran Canaria.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 12:45 horas, momento en el que varios testigos alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. Según la información facilitada por el 112, el motorista colisionó con dos turismos, aunque por el momento no se han precisado las causas exactas del siniestro.

El motorista sufrió un traumatismo moderado

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró al herido, que presentaba un traumatismo en un miembro superior. Debido a la gravedad moderada de la lesión, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde recibió atención especializada.

En la zona también actuaron efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que realizaron labores de limpieza para evitar riesgos posteriores en la vía, retirando restos de los vehículos implicados. Por su parte, agentes de la Guardia Civil de Tráfico instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y regular el tránsito durante la intervención.