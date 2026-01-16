Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un parapentista de 65 años tras sufrir una caída en Lanzarote

Los equipos del GES llegaron en helicóptero y confirmaron que la víctima había fallecido

Helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). / LP/DLP

EFE

Un hombre de 65 años ha fallecido este viernes tras sufrir una caída mientras practicaba parapente en el municipio de Teguise, en la zona del Risco de Tamara, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) del Gobierno de Canarias.

El 112 recibió varias alertas en torno a las 13.00 horas que informaban de la caída del parapentista en un área de difícil acceso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que accedieron a la zona en helicóptero y comprobaron que la víctima presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Tras confirmar el fallecimiento, los rescatadores trasladaron el cuerpo hasta el aeropuerto de Lanzarote.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la custodia del cadáver y de la instrucción de las diligencias correspondientes. En el operativo también han participado efectivos de los Bomberos de Lanzarote y de la Policía Local.

