Tres personas atendidas tras el vuelco de un vehículo en el acceso al Carrizal de Ingenio La Provincia Actualizado: 18/01/2026 11:36 Ver galería > Un vehículo volcó esta madrugada en el carril de incorporación al Carrizal de Ingenio, a la altura de la autopista GC-1 en dirección sur. El accidente, que se produjo en torno a las 04:00 horas, movilizó a recursos de emergencia, incluidos bomberos, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de conservación de carreteras.

