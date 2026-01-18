Síguenos en redes sociales:

Tres personas atendidas tras el vuelco de un vehículo en el acceso al Carrizal de Ingenio

La Provincia

Un vehículo volcó esta madrugada en el carril de incorporación al Carrizal de Ingenio, a la altura de la autopista GC-1 en dirección sur. El accidente, que se produjo en torno a las 04:00 horas, movilizó a recursos de emergencia, incluidos bomberos, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de conservación de carreteras.

Un vehículo volcó esta madrugada en el carril de incorporación al Carrizal de Ingenio, a la altura de la autopista GC-1 en dirección sur. El accidente, que se produjo en torno a las 04:00 horas, movilizó a recursos de emergencia, incluidos bomberos, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de conservación de carreteras.

