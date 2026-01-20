Hallan los cadáveres de dos amigos ucranianos en el norte de Tenerife con seis días de diferencia

Dos amigos de nacionalidad ucraniana, de mediana edad, fallecieron hace una semana en la costa Norte de Tenerife.

Los cadáveres de ambas personas fueron localizados con seis días de diferencia en el litoral del Parque Rural de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El miércoles de la pasada semana fue encontrado uno de los varones de 44 años de edad. Y en la mañana de este martes, 20 de enero, se localizó el cuerpo sin vida del otro hombre.

Noche del 13 de enero

Según las fuentes consultadas, todo indica que los mencionados amigos perdieron la vida cuando se hallaban juntos durante la noche del martes 13 de enero, o en la madrugada siguiente.

Los dos cadáveres aparecieron en la misma zona, conocida por los vecinos como El Risco; es decir, en el exterior de la última curva antes de iniciar el acceso al caserío de Benijo.

El pasado 14 de enero, a las 10:27 horas, la sala operativa del 1-1-2 recibió el aviso de que un hombre de 44 años había sido encontrado por una familiar en el fondo de un barranco. En aquella jornada, los bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir para recuperar el cuerpo sin vida.

Faltaba el otro hombre

Aunque no había trascendido dicha información hasta hoy, la mencionada mujer echó en falta a un amigo de su marido y suponía que, en el momento en que falleció su esposo, el otro varón estaba con él.

Desde ese momento, policías nacionales del Grupo de Homicidios concentraron sus esfuerzos en localizar al segundo hombre ucraniano, cuyo cuerpo fue localizado este martes.

Durante varios días, los agentes utilizaron drones y otros recursos para encontrar al segundo varón, según explicaron vecinos del caserío de Anaga.

Alojados en Benijo

Sobre los hombres fallecidos y la mujer del primero de ellos, las fuentes consultadas confirmaron que eran turistas y estaban alojados de forma temporal en una vivienda de Benijo desde hacía días.

A expensas de lo que determine el informe preliminar de la autopsia al segundo ciudadano ucraniano, una de las hipótesis barajadas por la Policía Nacional es que ambas personas pudieron sufrir una muerte accidental.

Cabe recordar que, en el exterior de la curva de El Risco y sus malecones, existe un terreno irregular, con unos cortes en el terreno de considerable altura, que no se perciben con facilidad de noche. Por ese motivo, los agentes tratan de determinar si los fallecidos pudieron sufrir una caída.