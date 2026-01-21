El tranvía de Tenerife sufre un descarrilamiento a la altura de Taco

Uno de los vehículos del Tranvía de Tenerife ha sufrido un leve descarrilamiento al colisionar contra una guagua. Los hechos han ocurrido a la altura del puente que conecta la zona de Taco y San Matías con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Ocurrió sobre las 17:25 de la tarde y se han activado recursos de emergencia y por el momento solo se ha registrado una afectada debido a una crisis de ansiedad. No se ha tenido que trasladar a ninguna persona a los centros hospitalarios.

Tras volver a colocarlo en la via, el vehículo volvió a emprender su viaje en dirección La Laguna con visibles daños en la parte golpeada.