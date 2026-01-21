Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tranvía de Tenerife sufre un descarrilamiento a la altura de Taco

Un choque con un camión ha provocado una salida a la altura del puente que une Taco con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Descarrilamiento del tranvía

Descarrilamiento del tranvía

María Pisaca

La Provincia

La Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Uno de los vehículos del Tranvía de Tenerife ha sufrido un leve descarrilamiento al colisionar contra una guagua. Los hechos han ocurrido a la altura del puente que conecta la zona de Taco y San Matías con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Ocurrió sobre las 17:25 de la tarde y se han activado recursos de emergencia y por el momento solo se ha registrado una afectada debido a una crisis de ansiedad. No se ha tenido que trasladar a ninguna persona a los centros hospitalarios.

Tras volver a colocarlo en la via, el vehículo volvió a emprender su viaje en dirección La Laguna con visibles daños en la parte golpeada.

