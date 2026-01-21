El tranvía de Tenerife sufre un descarrilamiento a la altura de Taco
Un choque con un camión ha provocado una salida a la altura del puente que une Taco con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria
Uno de los vehículos del Tranvía de Tenerife ha sufrido un leve descarrilamiento al colisionar contra una guagua. Los hechos han ocurrido a la altura del puente que conecta la zona de Taco y San Matías con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Ocurrió sobre las 17:25 de la tarde y se han activado recursos de emergencia y por el momento solo se ha registrado una afectada debido a una crisis de ansiedad. No se ha tenido que trasladar a ninguna persona a los centros hospitalarios.
Tras volver a colocarlo en la via, el vehículo volvió a emprender su viaje en dirección La Laguna con visibles daños en la parte golpeada.
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- El 'taxi-guagua' llega a Gran Canaria: arranca el proyecto piloto en el barrio de Siete Puertas
- Las Palmas de Gran Canaria expropia una vivienda en el pasaje de Las Chapas para hacer un parque
- El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
- Marruecos repara en el Puerto de Las Palmas el barco con el que busca tierras raras en aguas al sur de Canarias
- Las nuevas 240 viviendas de alquiler asequibles en Las Palmas de Gran Canaria necesitan un cambio en el PGO
- La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias