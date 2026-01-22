Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una colisión entre dos vehículos en Tías deja un hombre herido

El suceso movilizó a los servicios de emergencia tras una colisión entre dos turismos en Lanzarote; el herido fue trasladado al Hospital Molina Orosa con policontusiones

Imagen de los hechos

Imagen de los hechos / La Provincia

Diego R. Moreno

Diego R. Moreno

Tías

Un hombre de 52 años resultó herido de carácter moderado tras una colisión entre dos vehículos en la carretera LZ-40, a la altura del municipio de Tías, en Lanzarote. El accidente se produjo sobre las 14:29 horas del 22 de enero de 2026, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Nada más recibir el aviso del accidente, el CECOES activó todos los recursos de emergencia necesarios. Al lugar acudieron dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Guardia Civil y Protección Civil.

Imagen de los hechos

Imagen de los hechos / La Provincia

Atención al afectado y traslado al hospital

El único herido en el siniestro fue un hombre de 52 años, que presentaba policontusiones de carácter moderado. El personal del SUC lo atendió en el lugar, procediendo posteriormente a su traslado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde quedó ingresado para seguimiento y tratamiento médico.

El accidente no provocó más víctimas, aunque la presencia de varios recursos fue necesaria para asegurar la zona, colaborar en la gestión del tráfico y prestar asistencia.

