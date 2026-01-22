Herido un ciclista tras caer en plena calle en Lanzarote
El afectado sufrió un traumatismo moderado en la cadera y fue trasladado al Hospital Molina Orosa; Policía Local y SUC intervinieron en el lugar
Un ciclista de 64 años resultó herido de carácter moderado tras sufrir una caída accidental en la calle Reina Sofía, en el municipio de Tías, Lanzarote. El incidente ocurrió a las 16:54 horas del 21 de enero de 2026, y fue gestionado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Asistencia rápida del SUC y traslado al hospital
La alerta fue recibida por el CECOES informando de un ciclista que requería atención sanitaria urgente. Inmediatamente se activó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que acudió al lugar para asistir al afectado.
El hombre presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado, según el informe del SUC. Fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa para recibir atención médica especializada.
