Dos narcos de Telde amenazan de muerte y obligan a un vecino a traficar entre Islas por una deuda de droga

Una deuda vinculada con el menudeo de droga fue el desencadenante por el que dos vendedores de estupefacientes de Telde amenazaron y coaccionaron a un vecino, al que llegaron a obligar a traficar entre Islas, hasta que saldase el dinero que debía. La Policía Nacional ha detenido a los dos individuos.

La investigación, liderada por el grupo de Policía Judicial de Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde, se inició tras la denuncia presentada por un residente en el municipio, quien manifestó estar siendo sometido a amenazas de muerte y presiones continuadas por parte de dos hombres que se dedican a la venta de sustancias estupefacientes.

Según las pesquisas y la declaración aportada, los ahora detenidos le suministraban droga de manera habitual, lo que le generó con ellos una deuda económica que fue utilizada como medio de control y sometimiento.

A raíz del dinero adeudado, los traficantes comenzaron a coaccionar y amenazar gravemente a la víctima, obligándola a realizar traslados de droga entre islas si no quería sufrir represalias hasta que devolviese lo debido. En uno de estos episodios, la persona denunciante fue forzada a desplazarse a Lanzarote llevando consigo sustancias estupefacientes ocultas, lo que la convirtió en una especie de mula de la droga. Estos hechos fueron debidamente contrastados durante la investigación policial para acreditar la veracidad del testimonio.

El 18 de enero, la víctima se negó a realizar un nuevo traslado de mercancía que le habían ordenado a otra de las islas, lo que provocó un incremento de las amenazas. Las intimidaciones iban aumento e implicaban también a sus allegados. Esto generó un fundado temor por su integridad física y la de su entorno familiar, motivo que llevó al afectado a denunciar.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes establecieron un dispositivo policial de vigilancia y control que permitió localizar e interceptar a uno de los implicados cuando acudía a recoger a la víctima. En ese instante procedieron su detención. Posteriormente, fue detenido el segundo investigado, garantizando con ello la seguridad del perjudicado.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos pasaron a disposición judicial. Los dos traficantes están acusados de presuntos delitos de tráfico de drogas, amenazas graves, coacciones, resistencia y desobediencia.