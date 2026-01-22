Salvan la vida a un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en plena calle en Tinajo

Un hombre de 60 años fue trasladado en estado crítico al Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la calle Barranco Tinache, en el municipio de Tinajo, durante la tarde del 22 de enero de 2026. El suceso, que tuvo lugar en torno a las 15:29 horas, activó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia del Gobierno de Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una llamada de alerta informando del colapso de un varón en la vía pública. Ante la gravedad del incidente, se movilizaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una medicalizada y otra de soporte vital básico—, así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

A su llegada, dos agentes de la Policía Local, mujeres, comenzaron de inmediato a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica. Gracias a su rápida actuación y al uso de un desfibrilador externo automático (DEA), lograron recuperar el pulso del afectado antes de que llegara el personal sanitario.

Asistencia sanitaria especializada

Una vez en el lugar, el equipo del SUC confirmó que el paciente había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Tras estabilizarlo, procedieron a su traslado urgente en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde quedó ingresado bajo vigilancia médica intensiva.

Según la valoración inicial del SUC, el hombre se encontraba en estado crítico al momento de ser ingresado, lo que refleja la gravedad del episodio y la importancia de la actuación inmediata en este tipo de casos.

Este incidente pone de relieve el papel fundamental de la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia en Canarias. El CECOES 1-1-2 activó de manera eficiente todos los recursos necesarios, permitiendo que las primeras maniobras de reanimación se iniciaran en menos de cinco minutos desde la llamada de emergencia.

Además del SUC, la Guardia Civil también participó en la gestión del entorno, facilitando el trabajo de los equipos sanitarios y asegurando la zona durante la intervención.