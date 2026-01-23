Un accidente múltiple colapsa la rotonda del Negrín

Un accidente de tráfico ocurrido en la primera hora de la tarde de este viernes, 23 de enero, ha alterado la circulación en una de las zonas más transitadas de Las Palmas de Gran Canaria. La colisión entre varios vehículos en la rotonda del Hospital Universitario Doctor Negrín, situada en la carretera GC-23, ha dejado varios heridos de carácter leve y un semáforo completamente destrozado.

El suceso se produjo en una vía clave para la movilidad diaria de la capital grancanaria. La GC-23, que conecta varios barrios con el centro de la ciudad y el hospital, registra un elevado flujo de vehículos, especialmente en horas punta. La colisión entre los dos coches provocó el vuelco de uno de ellos, según testigos presenciales, y dejó restos sobre la calzada que obligaron a intervenir a los servicios de emergencia y a la Policía Local para restablecer la seguridad vial.

No es el único accidente múltiple que ha ocurrido en la isla este viernes. Tres coches chocaron y provocaron retenciones a la altura de Maipez, en Jinámar, a primera hora del mediodía.