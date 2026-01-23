Batalla campal en un partido de fútbol en Telde

Un nuevo episodio de violencia empañó el fútbol regional el pasado sábado 17 de enero, durante un encuentro correspondiente a la Segunda Regional entre el CD Teldecosta y el CD Valdecasas, disputado en el campo municipal de El Goro, en Telde. El partido terminó en una batalla campal entre jugadores y aficionados, obligando al árbitro a suspender el choque en el minuto 86, según consta en el acta arbitral oficial del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, según ha detallado Telde Actualidad.

El detonante de la trifulca fue la expulsión del jugador Daniel Hernández Cabrera, del CD Valdecasas, tras recibir una doble amarilla en el minuto 85. Según el acta, el futbolista reaccionó de forma agresiva, intentando arrebatar la tarjeta al árbitro y lanzándole una serie de insultos verbales. Lo que podría haber quedado en un incidente puntual derivó rápidamente en una riña generalizada.

Instantes después de la expulsión, una discusión entre jugadores terminó en lo que el árbitro describe como un intercambio masivo de golpes y patadas. “Prácticamente la totalidad de los jugadores comenzaron a propinar golpes con fuerza excesiva”, señala el acta. Jugadores de ambos equipos fueron identificados como agresores activos, y varios participaron con una violencia que fue más allá de una disputa deportiva.

Uno de los hechos más graves fue el reingreso al campo del jugador ya expulsado, Daniel Hernández, quien volvió al terreno de juego para continuar golpeando a otros futbolistas. Según el documento oficial, llegó a agarrar a una persona por el cuello con intención de asfixiarla.

Invasión del público y descontrol total

La violencia escaló con la entrada de aficionados al terreno de juego, que también participaron en la pelea. El árbitro, ante la agresividad del ambiente, optó por no mostrar más tarjetas por miedo a su integridad física. El enfrentamiento alcanzó tal nivel de descontrol que el equipo arbitral decidió parar el encuentro y solicitar apoyo policial.

Intervención de la Policía Nacional y servicios sanitarios

Ante la gravedad de la situación, al campo acudieron efectivos de la Policía Nacional y personal sanitario, ya que se reportaron varias personas con heridas sangrantes. Los agentes tuvieron que escoltar al trío arbitral para abandonar el recinto deportivo en condiciones de seguridad.

El partido fue suspendido oficialmente en el minuto 86, y ahora será el Comité de Competición el encargado de determinar qué medidas disciplinarias se aplicarán. Se esperan sanciones severas tanto para los jugadores identificados como agresores como para aquellos que reingresaron al terreno tras haber sido expulsados, así como posibles consecuencias para ambos clubes si se confirma su responsabilidad institucional.

Antecedentes preocupantes del CD Teldecosta

Este no es el primer incidente grave en el que se ve envuelto el CD Teldecosta. Hace menos de un año, el club fue protagonista de otro altercado en el que varios de sus jugadores acosaron a un trío arbitral durante un partido de liga. Aquellos hechos derivaron en sanciones de más de un año de inhabilitación para la práctica del fútbol federado para varios implicados.

Dicho episodio fue condenado públicamente por el Ayuntamiento de Telde, la Concejalía de Deportes y el Partido Popular local, quienes entonces instaron a reforzar las medidas de seguridad y a fomentar el respeto en el deporte base y regional.