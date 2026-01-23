Golpe al narcotráfico en Fuerteventura: interceptado un alijo de 900 kilos de hachís tras una operación conjunta con Marruecos

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico en Canarias con la interceptación de un alijo de 877 kilogramos de hachís en Fuerteventura, una operación que se ha saldado con la detención de tres personas y la incautación de varios vehículos y una embarcación utilizada para el transporte de la droga.

La actuación se desarrolló durante la noche del 10 de diciembre de 2025 y forma parte de la denominada Operación ‘Puerto Nuevo’.

Cooperación internacional clave en la investigación

La investigación fue posible gracias a la colaboración e intercambio de información entre la Guardia Civil y la Dirección General de Vigilancia del Territorio del Reino de Marruecos (DGST). Este trabajo conjunto se enmarca en los acuerdos de cooperación internacional que mantienen ambos países para combatir el tráfico de drogas y la delincuencia organizada en el entorno del Atlántico y el norte de África.

Según la información facilitada, los datos aportados por las autoridades marroquíes permitieron a los investigadores españoles centrar sus pesquisas en un grupo criminal asentado en Fuerteventura, cuyos movimientos apuntaban a la preparación de una operación inminente para introducir droga en la isla.

Seguimiento discreto y semanas de trabajo operativo

A partir de ese primer aviso, las unidades de la Guardia Civil iniciaron un seguimiento discreto, combinando labores de inteligencia y vigilancia sobre los sospechosos. Durante varias semanas se analizaron desplazamientos, contactos y patrones de comportamiento, hasta que los investigadores lograron determinar que el grupo planeaba desembarcar la sustancia estupefaciente en una playa del sur de Fuerteventura.

La noche elegida para la operación fue la del 10 de diciembre, una fecha marcada además por condiciones meteorológicas adversas, propias de los días previos a la llegada de la borrasca Emilia, lo que añadía dificultad tanto al transporte marítimo como al operativo policial.

Un alijo de 900 kilos de hachís en Fuerteventura / G.C.

Despliegue policial y detección del desembarco

Con la información confirmada, se activó un dispositivo especial de vigilancia en la zona costera señalada. Los agentes detectaron un aumento inusual de actividad, coincidiendo con la llegada a la costa de una embarcación semirrígida de unos ocho metros de eslora, equipada con un potente motor fueraborda.

A pesar del fuerte oleaje y del viento, la embarcación logró aproximarse a tierra y descargar la mercancía. Minutos después, los equipos de vigilancia observaron cómo una furgoneta de grandes dimensiones abandonaba el lugar a gran velocidad, lo que activó la fase final del operativo.

Detenciones y aprehensión del alijo

La furgoneta fue interceptada poco después por los agentes. En su interior viajaban tres personas, que fueron detenidas en el acto. Durante el registro del vehículo, la Guardia Civil localizó 23 fardos de arpillera que contenían hachís, con un peso total aproximado de 877,1 kilogramos.

Además de la droga, se procedió a la incautación de dos vehículos terrestres, la embarcación semirrígida utilizada para el transporte y diverso material empleado por la organización, como teléfonos móviles y dispositivos de geolocalización, herramientas habituales en este tipo de redes criminales.

Un alijo de 900 kilos de hachís en Fuerteventura / G.C.

Puesta a disposición judicial e ingreso en prisión

Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 8 de Puerto del Rosario, a través de la Fiscalía de Puerto del Rosario (Las Palmas). La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza, una medida que fue acordada por el juez.

Los tres arrestados fueron trasladados al Centro Penitenciario de Tahiche, en la isla de Lanzarote, donde permanecen a la espera de la evolución del procedimiento judicial.

Unidades participantes en la operación

La Operación ‘Puerto Nuevo’ fue desarrollada por distintas unidades de la Guardia Civil en Fuerteventura, entre ellas los Equipos de Policía Judicial de Puerto del Rosario y Gran Tarajal, el Equipo Básico de Información de la isla y otras unidades integradas en la Compañía Territorial de Fuerteventura. La coordinación entre estos equipos fue determinante para el éxito del operativo.

Desde el cuerpo se destaca que la actuación es un ejemplo de la importancia de la cooperación internacional y del trabajo conjunto entre unidades especializadas, especialmente en territorios insulares que, por su posición geográfica, son utilizados en ocasiones como puntos de entrada de droga hacia Europa.

Lucha contra el narcotráfico en Canarias

La Guardia Civil subraya que este tipo de operaciones refuerzan el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan entre ambas orillas del Atlántico. Canarias, por su cercanía al continente africano, es un punto estratégico en el control de estas rutas ilícitas.