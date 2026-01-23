Rescatan a una senderista noruega en el sur de Gran Canaria

Una mujer de 77 años y nacionalidad noruega ha tenido que ser rescatada este jueves en la popular ruta del Camino Noruego, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), tras sufrir una herida abierta en la rodilla que le impedía continuar su marcha. El incidente se produjo a primeras horas de la tarde, en una zona de difícil acceso para vehículos convencionales.

El aviso fue recibido por los servicios de emergencia alrededor de las 14:00 horas, momento en el que se activó un dispositivo de rescate compuesto por un cabo y cuatro bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con base en el Parque de Puerto Rico.

Los efectivos accedieron a pie hasta el lugar donde se encontraba la mujer accidentada, realizando una primera valoración del estado de la herida. Se trataba de una lesión abierta en la articulación de la rodilla, lo que obligó a practicar una atención sanitaria básica de urgencia in situ.

Asistencia sanitaria en el propio sendero

El personal de rescate procedió a limpiar y desinfectar la herida, aplicando un vendaje compresivo para controlar el sangrado y evitar complicaciones. Debido al riesgo de mayor afectación o fractura, también se efectuó la inmovilización completa de la pierna con material especializado, con el fin de garantizar la estabilidad de la víctima hasta su traslado.